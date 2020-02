Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (06.02.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Die Erfolgsstory geht weiter - AktienanalyseDer Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist eine Klasse für sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen wachse ungebremst - und werde dabei immer profitabler. So auch im vergangenen Jahr. Während die Umsätze um 16,7 Prozent (nominal) auf 1,83 Mrd. Euro geklettert seien, habe das EBITDA um gut 22 Prozent auf 495,8 Mio. Euro angezogen. Die entsprechende Marge habe sich dadurch um 1,2 Prozentpunkte auf 27,1 Prozent erhöht. Besonders dynamisch habe sich das Geschäft in der Region Asien/Pazifik und in Amerika entwickelt. Dort seien die Einnahmen um jeweils 17,4 Prozent geklettert. Aber auch in der Region EMEA, auf die weiterhin der größte Anteil des Konzernumsatzes entfallen sei, habe Sartorius zweistellig zulegen können (11,2 Prozent). Umsatztreiber sei dabei mit einem Plus von 18,1 Prozent auf 1,37 Mrd. Euro erneut die Sparte Bioprocess Solutions gewesen.Wie gut es Sartorius gehe, zeige auch ein Blick auf die Auftragseingänge: Sie seien wechselkursbereinigt um 14,8 Prozent auf knapp zwei Mrd. Euro gestiegen. Kein Wunder, dass Firmenchef Joachim Kreuzburg zuversichtlich nach vorne blicke: "Wir wollen weiter profitabel wachsen und beim Konzernumsatz erstmals die Marke von zwei Mrd. Euro erreichen, wie wir es bereits 2012 in unserer Mittelfristprognose für 2020 in Aussicht gestellt hatten." Konkret peile das Management ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 10 bis 13 Prozent und eine EBITDA-Marge von 27,5 Prozent an.Die Erfolgsstory geht also weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2020)