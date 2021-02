Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

447,00 EUR -0,67% (04.02.2021, 12:06)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (04.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Ein Aufwärtstrend wie an der Schnur gezogen - AktienanalyseDie Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) gehört seit Jahren zu den Lieblingen der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Daran habe sich auch 2021 nichts geändert. Um mehr als 30 Prozent sei es seit Silvester nach oben gegangen. Die alte Bestmarke vom November sei damit auch schon wieder Geschichte. Für den entscheidenden Schub hätten starke Zahlen zum abgelaufenen Jahr gesorgt. Demnach habe der Laborausrüster seinen Umsatz um fast 28 Prozent auf rund 2,34 Mrd. Euro steigern können. Das EBITDA sei um knapp 40 Prozent auf 692 Mio. Euro geklettert. Damit habe das Unternehmen noch etwas besser abgeschnitten als zuletzt prognostiziert und als Experten es erwartet hätten.Ein Teil der guten Geschäfte sei auf die derzeitige Pandemie zurückzuführen. Sartorius-Produkte würden sowohl bei der Herstellung von Impfstoffen als auch von antiviralen Medikamenten eingesetzt. Hinzugekommen seien positive Effekte durch die Übernahme einiger Geschäfte von Danaher Life Science. "In einem sehr intensiven und anspruchsvollen Umfeld haben wir das wachstumsstärkste Jahr der jüngeren Unternehmensgeschichte und gleichzeitig mehrere strategisch wichtige Akquisitionen realisieren können", habe Unternehmenschef Joachim Kreuzburg laut Mitteilung resümiert.Besonders angetan habe sich die Börse allerdings vom neuen Mittelfrist-Ausblick gezeigt: Die Göttinger würden im Jahr 2025 nunmehr mit einem Umsatz von rund fünf Mrd. Euro statt wie bislang mit vier Mrd. Euro rechnen. Die operative Marge solle dabei auf rund 32 Prozent klettern. Hier seien bisher rund 28 Prozent prognostiziert worden. Dabei setze das Unternehmen auch weiter auf Übernahmen. Der Schwerpunkt der Akquisitionen solle erneut im Biotechnologiegeschäft liegen. Ehrgeizige Ziele, würden auch Analysten finden. Allerdings habe der MDAX-Konzern in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er durchaus in der Lage sei, sie zu erreichen und sogar noch zu überbieten. Auch deshalb sähen Experten wie Falko Friedrichs von der Deutschen Bank das Aufwärtspotenzial der Aktie noch nicht ausgereizt. Sein Kursziel liegt mit 490 Euro knapp neun Prozent über dem aktuellen Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2021)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:449,00 EUR -0,22% (04.02.2021, 11:56)