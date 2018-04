Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

119,80 EUR -3,62% (25.04.2018, 15:55)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (25.04.2018/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3).Die Q1/2018er-Zahlen hätten unterhalb der Marktprognosen gelegen, weshalb sich die Frage stelle, ob die diesjährige Guidance bereits ambitioniert geworden sei. Negative Währungseffekte hätten für kräftigen Gegenwind gesorgt. Insbesondere werfe die Umsatzdynamik der Sparte BPS einige Fragen auf. Schon für den Halbjahresbericht erwarte Sack mehr Visibilität in Bezug auf die Spartenguidance. Erfreulich sehe der Analyst die Entwicklung der LPS-Sparte, die über die jüngsten Akquisitionen auch an Bedeutung gewinnen sollte. Unsere Schätzungen, die sich im Rahmen der Guidance bewegen, scheinen noch erreichbar, wenngleich auch dies schwieriger geworden ist, so Volker Sack, Analyst der Nord LB. Angesichts des enormen Kursanstiegs seit dem Investorentag seien die Sartorius-Vorzüge nochmals um einiges teurer geworden. Mit KGVs von aktuell über 50 auf Basis 2018/2019 sei die Wahrscheinlichkeit möglicher Kurskorrekturen gestiegen.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Sartorius-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde bei 75 Euro belassen. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:120,40 EUR -3,68% (25.04.2018, 15:40)