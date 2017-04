Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen zusammen. (26.04.2017/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3).Die Q1-Zahlen hätten bei relevanten Ergebnisgrößen unterhalb der Analystenerwartungen gelegen. Die Wachstumslokomotive Sartorius habe ihre Fahrt etwas verlangsamt. Die bisherige, sehr stark organische Dynamik sei nun durch Wachstum aus gezielten Akquisitionen ergänzt worden. Dabei habe der Fokus auf der Stärkung der Sparte Lab Products & Services gelegen, die durch den enormen Zuwachs von BPS in den zurückliegenden Jahren ein wenig in den Hintergrund gedrängt worden sei. Mit Stärkung der bioanalytischen Kompetenz der Sparte LPS scheine sich somit ein weiteres wichtiges Wachstumsfeld für Sartorius zu entwickeln. Nach wie vor seien die Papiere von Sartorius mit KGVs über 35 alles andere als preiswert, so dass das Kurspotenzial sehr gering sein dürfte.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Sartorius-Vorzugsaktie daher weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 80 EUR belassen. (Analyse vom 25.04.2017)