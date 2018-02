Xetra-Aktienkurs Sartorius-Stammaktie:

89,40 EUR +4,68% (07.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Stammaktie:

90,20 EUR +4,40% (07.02.2018, 21:37)



ISIN Sartorius-Stammaktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Stammaktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SRT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (07.02.2018/ac/a/nw)







Göttingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC baut Netto-Shortposition in Aktien der Sartorius AG leicht ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management haben ihr Short-Engagement in den Stammaktien des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) etwas reduziert.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 05.02.2018 seine Netto-Shortposition von 0,80% auf 0,79% der Aktien der Sartorius AG gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in der Sartorius-Aktie:0,79% AQR Capital Management, LLC (05.02.2018)Börsenplätze Sartorius-Stammaktie: