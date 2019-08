Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (21.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse des Analysten Chad Messer von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Chad Messer, Analyst von Needham & Co, die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT) weiterhin zum Kauf.Die Rückmeldung der FDA zu golodirsen von Sarepta Therapeutics Inc. habe einen unerwarteten Rückschlag dargestellt. Die Folge dürfte eine verzögerte Markteinführung sein.im Hinblick auf casimersen scheine aber alles planmäißg zu laufen, so die Analysten von Needham & Co. Die Gentherapie dürfte nach Ansicht von Analyst Chad Messer stärker zu Wertschöpfung des Unternehmens beitragen.In ihrer Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Needham & Co das "buy"-Votum, reduzieren aber das Kursziel von 196,00 auf 170,00 USD.Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:92,50 Euro -1,03% (21.08.2019, 13:11)