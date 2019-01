Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (04.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur der Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Nach der Kursexplosion durch die bahnbrechenden Gentherapie-Daten sei die Sarepta Therapeutics-Aktie wieder deutlich unter die Räder gekommen. Für spekulative Anleger eröffne sich damit eine Kaufgelegenheit mit Stopp bei 78 Euro. Denn das US-Unternehmen sei nicht nur perfekt in der Nische positioniert, sondern auch einer der heißesten Übernahmekandidaten auf dem Biotech-Zettel, so Michel Doepke, Redakteur der Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:96,50 Euro +3,09% (04.01.2019, 16:20)