Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

USD 159,89 +0,69% (27.09.2018, 15:48)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (27.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin der Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Mehr als 180% habe die Sarepta Therapeutics-Aktie in diesem Jahr bereits zulegen können. Im Juni habe das US-Unternehmen habe mit sensationellen Daten zur Gentherapie GALGT2 bei der Behandlung von Muskeldystrophie Typ Duchenne (DMD) auftrumpfen können. Die Prognosen und Erwartungen seien förmlich pulverisiert worden. Dementsprechend seien die Aktie nach oben geschossen. Zuletzt habe die Sarepta Therapeutics-Aktie etwas konsolidiert. Der Titel scheine sich allerdings bereits für die nächste Kursrally bereit zu machen. Zuletzt habe es bereits starke News gegeben.Wie es bei der Sarepta Therapeutics-Aktie kurzfristig weiter gehe, werde wohl die Präsentation am kommenden Donnerstag zeigen. Am 4. Oktober werde es ein Update zu Sareptas Gentherapie-Programm geben. Sollten den Biotech-Unternehmen erneut gute Nachrichten gelingen, dürfte ein weiterer Kurssprung bevorstehen. Könne Sarepta Therapeutics die Anleger aber nicht überzeugen, sei eine deutliche Korrektur nicht ausgeschlossen. "Der Aktionär" rate investiert zu bleiben, die Position jedoch mit einem Stopp bei 96 Euro abzusichern, so Marion Schlegel, Redakteurin der Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2018)Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:136,99 Euro +1,36% (27.09.2018, 15:28)