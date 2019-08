Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (13.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Sarepta Therapeutics gehöre zu den Favoriten des Anlegermagazins für das zweite Halbjahr und sei bereits kurz nach der Kaufempfehlung kräftig angesprungen. Denn Gentherapie-Daten des Rivalen Pfizer hätten den Markt nicht überzeugen können - Punktsieg für Sarepta. Mittlerweile habe die Sarepta Therapeutics-Aktie aber die Gewinne wieder abgeben müssen. Laut einer Mitteilung von der US-Gesundheitsbehörde FDA habe ein Patient in einer Gentherapie-Studie zur Behandlung von Duchenne Muskeldystrophie (DMD) eine schwere Krankheit entwickelt."Der Aktionär" halte den Kurssturz bei Sarepta für überzogen. Spekulativ ausgerichtete Anleger sollten wie der Sarepta Therapeutics-CEO Douglas Ingram die Schwäche zum Auf- bzw. Ausbau der Position nutzen. Ein Stopp bei 96 Euro sei jedoch Pflicht, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2019)Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:110,02 EUR -0,54% (13.08.2019, 09:16)