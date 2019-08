Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (20.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die des Aktie des Biopharma-Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Mit Spannung habe der Markt die FDA-Zulassungsentscheidung zu Golodirsen von Sarepta erwartet. Und die FDA mache dem Biotech- Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Wegen Sicherheitsbedenken erteile die US-Gesundheitsbehörde keine Marktzulassung für Golodirsen, welches Sarepta unter dem Handelsnamen Vyondys 53 vorerst nicht vertreiben dürfe.Dass die FDA dem Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Patientengruppe mit Duchenne Muskeldystrophie die Zulassung untersage, sei ein Schlag ins Gesicht. Zumal im Vorfeld viele Indikatoren für eine Vertriebsgenehmigung gesprochen hätten. So habe die FDA den Sarepta-Hoffnungsträger mit dem "Priority-Review"-Status ausgestattet.Die böse Überraschung hinterlasse seine Spuren in der Performance der Sarepta Therapeutics-Aktie, die unter den Stopp bei 96,00 Euro gefallen sei. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR aber von Sarepta Therapeutics überzeugt, gerade was die Gentherapie-Programme angehe. Kurzfristig dürfte jedoch der Golodirsen-Schock belasten.