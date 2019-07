Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

134,22 EUR +0,57% (01.07.2019, 11:25)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

151,95 USD +17,10% (28.06.2019, 22:00)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (01.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Am Freitag sei das Papier bereits über 17% nach oben geschossen und habe damit die Bodenbildung abgeschlossen. Denn erste Gentherapie-Daten des Rivalen Pfizer könnten Sarepta vorerst nichts anhaben. Das US-Unternehmen bleibe damit weiter klar in der Pole-Position, was die Entwicklung von Therapien gegen Muskeldystrophie Typ Duchenne angehe.Gut möglich, dass der Startschuss für einer neue Kursrally der Sarepta Therapeutics-Aktie gefallen sei. Gelinge nun der nachhaltige Sprung über das Jahreshoch bei 155,23 USD, wäre der Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 165,87 USD frei. Im Anschluss könnte das spekulative Papier das Rekordhoch bei 176,50 USD ansteuern.Sarepta Therapeutics bleibe nach dem Pfizer-Update einer der heißesten Übernahmekandidaten im Biotech-Sektor. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Die Sarepta Therapeutics-Aktie sei bei Schwäche weiter spekulativ kaufenswert mit einem Stopp bei 96 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie: