Frankfurt-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

120,15 Euro -1,93% (25.06.2018, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

121,00 Euro +0,68% (25.06.2018, 14:04)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

USD 140,33 +0,00% (25.06.2018, 14:59, vorbörslich)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (25.06.2018/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von Analyst Edward Nash von Susquehanna Financial:Analyst Edward Nash vom Investmenthaus Susquehanna Financial bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT) seine positive Haltung.Sarepta Therapeutics Inc. habe erste Ergebnisse einer Phase I/IIa Mini-Dystrophin Gentherapie bekannt gegeben, die robust ausgefallen asieen.Die Analysten von Susquehanna Financila halten das Gentherapieprogramm für extrem vielversprechend.Analyst Edward Nash passt das Kursziel für die Sarepta Therapeutics-Aktie von 100,00 auf 176,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie: