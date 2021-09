Wien (www.aktiencheck.de) - Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) (-2,5%) übernimmt das Biopharmazeutika-Unternehmen Kadmon Holdings (ISIN: US48283N1063, WKN: A2ASY8, Ticker-Symbol: KDF, NASDAQ Ticker-Symbol: KDMN) (+71%) für rund USD 1,9 Mrd. in bar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (-2,4%) habe Details zum Vitesco-Börsegang sowie den Halbjahreszahlen der Sparte vorgestellt. Demnach solle die Antriebssparte nach einem Spin-off am 16. September an die Börse gehen. Der auf Antriebstechnologien spezialisierte Automobilzulieferer habe den Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 29% auf EUR 4,4 Mrd. steigern können. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei EUR 84,2 Mio. nach einem Minus von EUR 218,1 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen. Von den Auftragseingängen in Höhe von EUR 3,8 Mrd. seien EUR 1,8 Mrd. auf den Bereich E-Mobilität entfallen.Das in Singapur ansässige E-Commerce- und Spieleunternehmen Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) zapfe zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres den Kapitalmarkt an und wolle über eine Kapitalerhöhung (USD 3,8 Mrd.) sowie die Emission von Wandelanleihen (USD 2,5 Mrd.) mehr als USD 6 Mrd. zur Finanzierung seiner globalen Expansion einnehmen, was der Rekord für ein südostasiatisches Unternehmen wäre. (09.09.2021/ac/a/m)