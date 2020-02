Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Sanofi habe im vergangenen Jahr von guten Geschäften mit Impfstoffen sowie seinem Medikament Dupixent gegen Hauterkrankungen und Asthma profitiert. Gewinn und Umsatz seien gestiegen.Der bereinigte Nettogewinn sei 2019 um knapp 10 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitgeteilt habe. Allerdings hätten Abschreibungen auf Akquisitionen und Medikamente sowie Restrukturierungskosten die Bilanz belastet. So sei der Gewinn um gut ein Drittel auf 2,8 Milliarden Euro gesunken. Der Umsatz sei um knapp 5 Prozent auf 36,1 Milliarden Euro gestiegen. Zudem habe Sanofi mit positiven Studiendaten zum BTK-Inhibitor (SAR442168) in der Indikation Multiple Sklerose (MS) überrascht.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns sei besser als erwartet, habe Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Zusammen mit positiven Studiendaten zum BTK-Inhibitor dürften die Marktschätzungen steigen.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Pharmahersteller die Erwartungen erfüllt, ergebnisseitig übertroffen, habe Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe den starken Mittelzufluss der Franzosen betont.Die Zahlen und der Ausblick hätten die Aktie des Pharma-Konzerns auf den höchsten Stand seit 2015 getrieben. Selbst auf dem erhöhten Niveau betrage die Dividendenrendite immer noch attraktive 3,3 Prozent.Lukrative Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Sanofi-Aktie. (Analyse vom 07.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)