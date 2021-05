Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe.



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der französische Pharmakonzern Sanofi habe die Erwartungen im ersten Quartal 2021 auf operativer Ebene deutlich übertreffen können. Der Umsatz im Berichtsquartal habe mit EUR 8,59 Mrd. den Konsens um EUR 110 Mio. oder 1,3% schlagen können; im Jahresvergleich sei dieser um 4,3% zurückgegangen. Bereinigt um Wechselkurseffekte habe der Zuwachs jedoch bei +2,4% gelegen. Noch besser habe sich das Bild beim bereinigten Gewinn je Aktie gezeigt, der mit EUR 1,61 (währungsbereinigt +15,0%) massiv über dem Konsens (EUR 0,27) gelegen habe. Sanofi sei es im abgelaufenen Quartals gelungen, seine operativen Kosten um 6,3% zu senken und seine Effizienz zu erhöhen.Ausblick für 2021 bestätigt: Sanofi rechne auf Basis konstanter Wechselkurse weiterhin mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Den konzerneigenen Sparkurs wolle Sanofi indessen verschärfen. Bis 2022 wolle der Konzern EUR 500 Mio. mehr einsparen als noch Ende 2019 angekündigt.In Q1 seien die weltweiten Diabetes-Umsätze von Sanofi währungsbereinigt um 1,7% auf USD 1,18 Mrd. gesunken, bedingt durch negative Auswirkungen von COVID-19. Dies stelle jedoch im Vergleich zum Vorquartal (-8,4%) eine deutliche Verbesserung dar.COVID-19 Impfstoff: Der rekombinante Adjuvans-Impfstoff sei auf Kurs, Ergebnisse der Phase-2-Studie und der Start einer globalen Phase-3 Studie würden im Laufe des Q2/2021 erwartet. Parallel dazu sei mit der Entwicklung gegen neue Varianten begonnen worden, die als Grundlage für die nächsten Phasen des Programms dienen würden.Die operativen Verbesserungen im Berichtsquartal, die Anpassung des Geschäftsmodells auf die schwierigen Marktbedingungen inkl. einer prononcierten Kostendisziplin zusammen mit der anhaltenden Stärke von Dupixent bleiben die Hauptingredienzen der wiederholten und bestätigten Kaufempfehlung für Sanofi, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Das von EUR 101,00 auf EUR 102,00 angehobene Kursziel entspreche bei KGV, EV/SALES und EV/EBIT (jeweils auf Basis 2022e) einem unveränderten Bewertungsabschlag im Mittel von rund 9% gegenüber der Peer Group. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.