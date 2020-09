Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

84,56 EUR +1,54% (07.09.2020, 11:06)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

83,57 EUR -1,00% (04.09.2020)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (07.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Im Rennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff würden sich nicht nur die prominenten mRNA-Vertreter CureVac, BioNTech oder Moderna, sondern auch große Pharma-Konzerne wie Sanofi aus Frankreich befinden. Der Präsident von Sanofi France, Olivier Bogillot, habe am Samstag im Radiosender France Inter klare Worte gefunden.Der künftige Corona-Impfstoff des französischen Unternehmens Sanofi solle weniger als zehn Euro pro Dosis kosten. Ein endgültiger Preis stehe aber noch nicht fest, so Bogillot. Mehrere Hersteller würden an Impfstoffen arbeiten. "Es müssen Millionen, um nicht zu sagen Milliarden Menschen geimpft werden", so der Sanofi-Topmanager. Zum Preis habe er gesagt: "Wir werden bei weniger als zehn Euro sein."Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron habe im Juni ein Werk des Herstellers im Südosten des Landes besucht. Sanofi habe damals angekündigt, 610 Millionen Euro für die Impfstoffforschung und -produktion im Land zu investieren. Im Juli hätten Sanofi und der britische Konkurrent GlaxoSmithKline dann mitgeteilt, mit der US-Regierung einen Milliardendeal zur Weiterentwicklung eines potenziellen Corona-Impfstoffs vereinbart zu haben.Sanofi zähle neben dem britischen Vertreter AstraZeneca zu den konservativen Investments im Bereich der Corona-Impfstoff-Forschung. Allerdings dürfte ein Erfolg nur geringfügige Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link