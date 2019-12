Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (10.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Der Sanofi-Kapitalmarkttag finde an der Börse regen Anklang. Die Aktie des französischen Pharma-Konzerns notiere unangefochten an der Spitze des EURO STOXX 50. CEO Paul Hudson, seit 01. September 2019 im Amt bei Sanofi, wolle das Unternehmen umkrempeln.So wolle er etwa die Bereiche Diabetes und Herz-Kreislaufkrankheiten herunterfahren und sich auf Wachstumsbereiche wie Krebstherapie konzentrieren. Zu diesem Zweck wolle das Unternehmen unter anderem die US-Biotechfirma Synthorx übernehmen. In den letzten Jahren habe sich Sanofi zudem mit Bioverativ und Ablynx verstärkt.Neben Krebsmedikamenten sehe Sanofi seine Zukunft auch bei Impfstoffen, Mitteln gegen seltene Krankheiten und die Bluterkrankheit, sowie dem bereits gut laufenden Medikament Dupixent gegen Hautkrankheiten. Die Pipeline sei mit vielversprechenden Kandidaten zu diesen Therapiefeldern gefüllt, habe es geheißen. Der Konzern kämpfe in den USA mit dem dort besonders ausgeprägten Preiswettbewerb, unter anderem bei Diabetes-Medikamenten.Vor dem Kapitalmarkttag habe Hudson zudem bereits ehrgeizige Margenziele vorgestellt. Bis 2022 solle die operative Marge bei 30 Prozent liegen und ab 2025 mehr als 32 Prozent erreichen. Im Zuge der Neuaufstellung wolle Sanofi ab 2022 zwei Milliarden Euro einsparen. Das Geld solle in Wachstumsprojekte fließen. Auch der Mittelzufluss solle kräftig zulegen und bis 2022 um rund 50 Prozent anwachsen. Um das zu erreichen, werde man vor allem eine disziplinierte Ausgabenpolitik fahren. Zudem habe man noch die Möglichkeit, über Verkäufe Kapital in die Kasse zu bringen. So denke man über den Verkauf des Anteils am Entwicklungspartner Regeneron nach.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link