Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

87,02 EUR +0,52% (17.05.2021, 10:22)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

86,72 EUR +0,14% (14.05.2021)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (17.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Die Entwicklung von neuen Corona-Impfstoffen laufe auf Hochtouren. Auch die beiden europäischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline (GSK) und Sanofi würden ein entsprechendes Vakzin zur Marktreife führen wollen. Mit vielversprechenden Ergebnissen in der Phase 2 der klinischen Entwicklung sei der Weg für eine zulassungsrelevante Studie nun geebnet.Wie Sanofi am Montag bekannt gegeben habe, habe der Impfstoff in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigt. Eine hohe Immunantwort nach einer Einzeldosis bei Patienten mit vorheriger Infektion zeige ein starkes Booster-Potenzial, heiße es weiter.Sanofi und GSK würden das Programm in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase der klinischen Entwicklung überführen wollen. Die Phase-3-Studie werde voraussichtlich mehr als 35.000 erwachsene Teilnehmer aus einer Vielzahl von Ländern umfassen und die Wirksamkeit von zwei Impfstoffformulierungen untersuchen, sei der Mitteilung zu entnehmen. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse und behördlicher Überprüfungen könnte es eine Zulassung im vierten Quartal 2021 geben.Die Aktie des französischen Unternehmens Sanofi mit einer Dividendenrendite von rund 3,7 Prozent hingegen schon - hier sollten investierte Anleger an Bord bleiben und den Stopp bei 69,00 Euro beachten, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: