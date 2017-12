Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

73,67 EUR -1,90% (05.12.2017, 12:20)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (05.12.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktie unter Druck - ChartanalyseUm das französische Pharmaunternehmen Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist es nicht gerade zum Besten bestellt, was auch eindrucksvoll der Kursverlauf seit den letzten markanten Verlaufshochs aus Mai 2017 offenbart, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Durststrecke im Diabetis-Geschäft dürfte noch länger anhalten und die Sanofi-Aktie entsprechend weiter abwerten.Auslaufende Patente sowie ein zunehmender Preisdruck unter den Herstellern in den USA schmälere die Marktanteile Sanofis merklich und habe das Papier entsprechend unter Druck gebracht. Obwohl das Unternehmen zunehmend auf die Digitalisierung in der Pharmabranche setze, werde sich ein entsprechender Erfolg - wenn überhaupt - erst Ende nächsten Jahres zeigen und womöglich zu einer Stabilisierung der Akte führen. Solange dies nicht der Fall sei, steuere das Wertpapier zielstrebig in Richtung der Ende 2016 gerissen Kurslücke weiter entgegen. Außerdem weise der Kursverlauf aus den letzten Monaten eine eindeutige Trendwende in Form einer SKS-Formation auf, die aus charttechnischer Sicht einen weiteren Kursrückgang rechtfertige.Im Bereich der Jahrestiefs um 73,39 Euro könne es bei Sanofi kurzzeitig zu einer kleineren Erholungsbewegung kommen, diese dürfte sich jedoch nicht sehr weit zur Oberseite ausbreiten. Unterhalb dieses Kursniveaus ist daher ein weiterer Short-Ansatz bis in den Bereich von 69,34 Euro gerechtfertigt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.12.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:73,66 EUR -1,92% (05.12.2017, 12:19)