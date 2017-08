ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (04.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) von 90,00 auf 88,00 Euro.Die bereinigten operativen Q2-Zahlen seien als solide zu werten und hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Auf berichteter Basis hätten sich Restrukturierungskosten belastend ausgewirkt. Den Ausblick für 2017 habe Sanofi erhöht (währungsbereinigt weitgehend stabile (bisher: stabile bis rückläufige (-3% y/y)) Entwicklung des bereinigten EPS). Als entscheidend sehe der Analyst die künftige Entwicklung im Diabetes-Markt an. Hier sollte der Fokus vor allem auf der Umsatzentwicklung von Toujeo liegen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wettbewerbsdrucks werte er die Aussichten weiterhin als herausfordernd. Das Unternehmen rechne damit, dass sich der Rückgang der Umsätze in den USA im Jahresverlauf noch beschleunigen werde. Der Analyst habe seine Prognosen auf berichteter Basis gesenkt (u.a. EPS 2017e: 6,88 (alt: 7,62) Euro; EPS 2018e: 4,49 (alt: 4,68) Euro) und auf bereinigter Basis unverändert gelassen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Sanofi-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 04.08.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:80,73 EUR +0,42% (04.08.2017, 12:11)Börse Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:80,61 EUR +0,24% (04.08.2017, 12:22)