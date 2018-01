Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

69,90 EUR -4,05% (22.01.2018, 15:55)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

70,03 EUR -4,00% (22.01.2018, 16:15)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (22.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Das Unternehmen möchte die ehemalige Biogen-Sparte Bioverativ für 11,6 Mrd. USD kaufen, was einer Prämie von satten 64% entspreche. Ganz schön teuer - die Börse bewerte es ähnlich und drücke das Wertpapier ins Minus.Wie viele Pharmakonzerne leide auch Sanofi unter rückläufigen Umsätzen bei Kassenschlagern wegen auslaufender Patente und zunehmender Konkurrenz. Wie zum Beispiel das Insulinpräparat Lantus: Analysten würden hier für 2017 mit einem Umsatz von 4,6 Mrd. Euro rechnen. Bis zum Jahr 2020 sollten die Erlöse auf etwa 2,8 Mrd. Euro beim bis dato wichtigsten Sanofi-Produkt schrumpfen.Beim Gesamtumsatz herrsche ohne Zukäufe ebenfalls Stagnation: Für 2017 würden Analysten von Erlösen von 35,4 Mrd. Euro ausgehen, wie auch die Schätzung für 2018. 2019 würden sie mit einem kleinen Anstieg auf 36,9 Mrd. Euro rechnen. Mit der Bioverativ-Übernahme solle langfristiges Wachstum gesichert werden. Jedoch für einen hohen Preis!Anleger sollten vorerst von einem Einstieg absehen; wer investiert ist, bleibt mit einem Stopp bei 65,00 Euro an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze Sanofi-Aktie: