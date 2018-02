Kursziel

Sanofi-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 82,00 Neutral UBS Jack Scannell 30.01.2018 93,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 30.01.2018 78,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 30.01.2018 82,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 29.01.2018 100,00 Buy Société Générale - 23.01.2018 78,00 Hold S&P Capital Aaron Ho 23.01.2018 65,00 Underweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 23.01.2018 97,00 Hold Berenberg Bank Alistair Campbell 22.01.2018 80,00 Hold Jefferies & Company Jeffrey Holford 16.01.2018 - Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 11.01.2018 - Halten Nord LB Thorsten Strauß 27.12.2017 85,00 Kaufen LBBW Timo Kürschner 23.01.2018 75,00 Underweight Morgan Stanley Vincent Meunier 14.12.2017 80,00 Neutral Citigroup Peter Verdult 14.12.2017 83,00 Neutral Merrill Lynch Graham Parry 06.12.2017 87,00 Buy Kepler Cheuvreux - 20.11.2017 78,00 Hold HSBC Julie Mead 03.11.2017

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, Nasdaq OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (06.02.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Sanofi-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Sanofi S.A. wird am 7. Februar 2018 die Zahlen des vierten Quartals 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Sanofi-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Société Générale. Die französische Großbank hat die Bewertung für Sanofi anlässlich der angekündigten Übernahme von Bioverativ auf "buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Kauf des auf seltene Blutkrankheiten spezialisierten US-Biotech-Unternehmens sei wertsteigernd für den französischen Pharmakonzern, schrieben die Analysten in einer am 23. Januar vorliegenden Studie.Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi wiederum von "equal-weight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 65 Euro reduziert. Er habe die Aktie nach dem dritten Quartal hochgestuft aufgrund der Erwartung, dass die Chancen bei dem Pharmakonzern wieder besser ausbalanciert seien, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am 23. Januar vorliegenden Studie. Nach einem durchwachsenen Investorentag zum Thema Neuentwicklungen und der nun angekündigten Übernahme des US-Biotechunternehmens Bioverativ hätten sich die Perspektiven aber ungünstig entwickelt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Sanofi-Aktie?