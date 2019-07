Tradegate-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (08.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Was für ein starker Auftritt von Sangamo: Fast 11% könne die Aktie heute zulegen. Grund sind starke Studienergebnisse der Phase 1/2 zur Gentherapie SB-525 zur Behandlung von schwerer Hämophilie A, die gemeinsam mit dem Partner Pfizer entwickelt werde. Diese seien am Samstag, 6. Juli auf dem 17. Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Melbourne, Australien, präsentiert worden. Die Daten hätten eine gute Verträglichkeit und einen dosisabhängigen Anstieg des Faktor-VIII-(FVIII)-Aktivitätsprofils gezeigt.Das charttechnische Bild der Sangamo BioSciences-Aktie habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Vor Kurzem sei dem Wert der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Die Sangamo BioSciences-Aktie eigne sich hervorragend als Depotbeimischung für sehr risikobereite Investoren, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie: