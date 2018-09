Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

16,89 EUR +4,91% (04.09.2018, 14:27)



NASDAQ-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

USD 18,25 (31.08.2018)



ISIN Sangamo BioSciences-Aktie:

US8006771062



WKN Sangamo BioSciences-Aktie:

936386



Ticker-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

NCB



NASDAQ-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

SGMO



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:



Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (04.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.An den Therapien der Zukunft werde in allen Bereichen geforscht. Besondere Aufmerksamkeit erhalte in diesem Zusammenhang das Genome Editing, bei dem eine so genannte Gen-Schere zum Einsatz komme. Dabei sei das Werkzeug CRISPR in aller Munde - am Mittwoch stehe jedoch eine andere Gen-Schere im Fokus. Die Rede sei von den Zinkfinger-Nukleasen, auf die sich Sangamo Therapeutics spezialisiert habe. Richtungsweisende Daten stünden auf der Agenda.Experten seien sich einig: Das Genome Editing werde alles auf den Kopf stellen und ein Multi-Milliardenmarkt werde entstehen. Klinische Studien seien jedoch bislang Mangelware. Außer bei Sangamo. Der Zinkfinger-Pionier werde einen Einblick in eine klinische Phase-1/2-Studie (MPS II) geben.Sangamo werde in Athen im Rahmen des SSIEM-Syposiums die Daten veröffentlichen. Bei dem Genome-Editing-Programm habe das Unternehmen Patienten mit der Erbkrankheit Mukopolysaccharidose Typ II (Morbus Hunter) eingeschlossen. Dort werde sich zeigen, ob der Sangamo-Ansatz mit Zinkfinger-Nukleasen funktioniere. Showtime sei am 05.09.2018 um 14:30 Uhr auf der Konferenz (13:30 Uhr mitteleuropäische Zeit).Michel Doepke von "Der Aktionär" erhofft sich positive Ergebnisse aus Athen, allerdings sollten sich nur spekulativ ausgerichtete Anleger ein paar Stücke ins Depot legen. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link