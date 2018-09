Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (04.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Die Gerüchte seien bestätigt. DJ Koh, CEO der Samsung-Smartphone-Sparte, habe gegenüber CNBC mitgeteilt, dass der Tech-Riese noch dieses Jahr ein faltbares Smartphone präsentiere. Dies bringe hohe Erwartungen für die Samsung-Developer-Konferenz im November.Die Ankündigung komme zur rechten Zeit. Die Umsätze der Handysparte seien in Q2 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent bei Samsung Electronics abgetaucht. Zudem plane der Konkurrent Apple in diesem Monat die Enthüllung neuer iPhones.Der südkoreanische Titel zeige in diesem Jahr zwischen den Tech-Riesen wie Amazon oder Apple eine der schlechtesten Performances. Mit dem faltbaren Smartphone wolle Samsung die schwächelnde Smartphone-Sparte wiederbeleben und sich von der starken Konkurrenz in dem High-End-Sektor abgrenzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link