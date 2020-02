Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

957,00 EUR -0,31% (21.02.2020, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

963,00 EUR +0,84% (21.02.2020, 11:34)



ISIN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

US7960502018



WKN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

881823



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

SSUN



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (21.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Samsung Electronics-Vorzugsaktie (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) unter die Lupe.Mitte Februar habe der südkoreanische Konzern seine nächsten Flaggschifftelefone vorgestellt, darunter mit dem Galaxy Z Flip ein neues faltbares Smartphone. Trotz der enttäuschenden Jahreszahlen durch einen um 38% geschrumpften Gewinn habe sich die Samsung Electronics-Vorzugsaktie im Plus gehalten. Gestern, kurz vor Veröffentlichung des Gerätes, habe das Papier rund 3% verloren. Was sei passiert?Samsung Electronics sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", aber von der südkoreanischen Innovationskraft würden sowohl Zulieferer wie ASML und Süss Microtec als auch direkte Konkurrenten wie Apple profitieren. Seien faltbare Bildschirme so ausgereift, um im Alltag zu bestehen? Anleger würden zweifeln und diese erneute Enttäuschung mit fallenden Kursen abstrafen. Der Aufwärtstrend der Samsung Electronics-Aktie bleibe aber weiterhin intakt.