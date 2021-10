Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Der Elektronik-Riese Samsung habe auch im dritten Quartal 2021 von den steigenden Chip-Preisen durch bestehende Lieferengpässe profitiert. Das Flaggschiff-Unternehmen des südkoreanischen Mischkonzerns Samsung veröffentliche am Freitag seinen Ergebnisausblick.Für die Monate Juli bis September rechne Samsung mit einem operativen Gewinn von 15,8 Billionen Won (etwa 11,5 Milliarden Euro). Das entspräche im Jahresvergleich einem Anstieg des Gewinns aus den Kerngeschäften um 28 Prozent. Das Unternehmen sei marktführend bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern.Beim Umsatz gehe Samsung von einem Anstieg um neun Prozent auf 73 Billionen Won (53 Milliarden Euro) aus - das wäre für das Unternehmen ein Quartalsrekord. Wie üblich lege der Konzern genauere Geschäftszahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor."Der Aktionär" favorisiert im Sektor weiter die Aktie von Apple , so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: