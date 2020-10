Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

958,00 EUR +1,16% (08.10.2020, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

957,00 EUR +1,27% (08.10.2020, 16:02)



ISIN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

US7960502018



WKN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

881823



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

SSUN



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (08.10.2020/ac/a/a)



Samsung Electronics habe heute Nacht Zahlen gebracht. Im Quartal, das am 30. September abgelaufen sei, sei man 58% besser beim Gewinn gewesen. Was den Chart betreffe, zeige der Trend nach oben. Das Notebook- und das Handy-Geschäft scheine sehr stark zu wachsen. Bei den Halbleitern gebe es zwar ein bisschen Probleme. Grundsätzliche sehe der Titel aber sehr spannend aus. Die Samsung Electronics-Aktie ist ein Investment wert, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.10.2020)