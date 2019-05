Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (29.05.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Bei der Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen für das Q1/2019 seien erwartungsgemäß die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt worden. Das bisher höchste Quartalsergebnis seit 2008 habe nochmals verbessert werden können. Doch anders als im Vorjahr, als die angekündigten "vielversprechenden" Aussichten für das Geschäftsjahr hätten untermauert werden können, falle nun der Blick nach vorne deutlich gedämpfter aus. So sei trotz der guten Ergebnisentwicklung, anders als im Vorjahr, der Ausblick nur bekräftigt worden. "In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld" und "angesichts der Unsicherheiten im politischen Umfeld" wolle der Vorstand die "intensiven Entwicklungs- und Optimierungsanstrengungen mit neuen Impulsen fortsetzen". Angesichts der bereits eingetretenen konjunkturellen Eintrübungen sowie der ungeklärten Handelskonflikte würden Fechner nun die weitere Entwicklung vorsichtiger bewerten.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät zwar noch zum Kauf der Salzgitter-Aktie, senkt jedoch sein Kursziel von EUR 36,00 auf EUR 28,00. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:23,75 EUR -1,41% (29.05.2019, 17:35)