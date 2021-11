ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (19.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter enttäuscht Börsianer - AktienanalyseGestiegene Preise und eine insgesamt bessere Nachfrage haben Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) in den ersten neun Monaten zu einem unerwartet deutlichen Gewinnsprung verholfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Das Ergebnis vor Steuern habe sich auf 604,5 Mio. Euro belaufen, wie der Stahlhersteller mitgeteilt habe. Im Vorjahr sei pandemiebedingt noch ein Verlust von 224,4 Mio. Euro angefallen. Einige Anleger hätten daher auf eine Anhebung der Prognose gehofft. Salzgitter habe jedoch lediglich seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt und erwarte weiterhin einen Vorsteuergewinn zwischen 600 und 700 Mio. Euro - was an der Börse für Enttäuschung gesorgt habe. Das Wassertreten unter dem Mehrjahreshoch bei rund 35 Euro gehe damit weiter.Statt zur Aktie sollten Anleger daher derzeit lieber zu Seitwärtsinvestments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link