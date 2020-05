ISIN Salzgitter-Aktie:

WKN Salzgitter-Aktie:

Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (19.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Der Bericht für das erste Quartal 2020 habe die Eckdaten (Umsatz, berichtetes/bereinigtes EBT) bestätigt. Das Q1-Zahlenwerk sei bereits durch die schwache (Auto-)Konjunktur (nahezu alle Bereiche mit Umsatzrückgängen und Ergebnisverschlechterungen) sowie durch die Aurubis-Beteiligung (Bewertungseffekt) belastet gewesen. Der unerfreuliche Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 (negatives EBT in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung) sei wiederholt worden.Im Rahmen eines Strategie-Updates habe Konkurrent thyssenkrupp eine "deutsche Lösung" für den Stahlbereich nicht ausgeschlossen, woran der Analyst aber Zweifel habe (EU-Kommission habe Zusammenschluss von thyssenkrupp Steel Europe und Tata Steel Europe untersagt). Aber eine Konsolidierung der europäischen Stahlbranche wäre für Salzgitter selbst in einer Passivrolle nicht zwingend von Nachteil. Die Autobauer würden allmählich ihre Produktion wieder herauffahren und die staatlichen Lockdown-Maßnahmen würden sukzessive zurückgefahren (u.a. Wiederaufnahme der Bautätigkeit), was sich nach Q2 positiv auf die Geschäftsentwicklung von Salzgitter auswirken sollte. Der Analyst rechne nach wie vor für 2021 mit einer Rückkehr in die Gewinnzone.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Salzgitter-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 11,90 Euro. (Analyse vom 19.05.2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:10,74 EUR +2,48% (19.05.2020, 12:40)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:10,73 EUR -0,74% (19.05.2020, 12:42)