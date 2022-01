WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (11.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) charttechnisch unter die Lupe.Ihre letzte Analyse der Salzgitter-Aktie sei eine Ewigkeit her. Doch der heutige Blick auf den Stahltitel erfolge aus sehr, sehr gutem Grund und sei somit hochverdient. Schließlich sei es alles andere als alltäglich, dass mehr als 14 Jahre alte Baissetrends (akt. bei 33,53 EUR) zu den Akten gelegt würden. Der Ausbruch aus diesem langfristigen Abwärtstrend werde von Indikatorenseite durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie eine hohe relative Stärke (Levy) begleitet. Die beiden Trendfolger würden also das Risiko eines Fehlausbruchs reduzieren. Charttechnisch komme noch ein weiterer Aspekt hinzu: Die Kursentwicklung seit August vergangenen Jahres könne zusätzlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Das (Mindest-)Kursziel aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster lasse sich auf rund 36 EUR taxieren. Perspektivisch dürften sogar wieder die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 40 EUR in den Mittelpunkt rücken. Unter Risikogesichtspunkten biete sich die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 31,82 EUR) als Stop-Loss an, denn ein Rebreak dieses Stresslevels würde den diskutierten Ausbruch mit einem dicken Fragezeichen versehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:34,84 EUR +0,06% (10.01.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:35,20 EUR +0,57% (11.01.2022, 08:28)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005