WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (02.03.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) charttechnisch unter die Lupe."Trendbruch nach 14 Jahren" hätten sie Anfang Januar in Bezug auf die Salzgitter-Aktie getitelt. Gemeint gewesen sei der Bruch des langjährigen, seit 2007 bestehenden Baissetrends (akt. bei 33,05 EUR). Bestätigt werde der beschriebene Ausbruch durch ein konstruktives MACD-Signal sowie durch eine hohe relative Stärke (Levy). Apropos Indikatorenkonstellation: Regelmäßig würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Rahmen eines technischen Selektionsmodells die deutschen "blue chips" aus DAX, MDAX und SDAX anhand von insgesamt sieben unterschiedlichen technischen Kriterien filtern. Gemessen an diesen objektiven Maßstäben zähle die Salzgitter-Aktie gegenwärtig zu den überzeugendsten deutschen Standardwerten. Mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 40 EUR habe der Titel mittlerweile ein erstes Etappenziel erreicht. Perspektivisch würden damit die horizontalen Barrieren bei rund 50 EUR wieder auf die Agenda rücken. Um das Kernargument des langfristigen Abwärtstrendbruchs nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es zukünftig einen Rückfall in besagten Trend unbedingt zu verhindern. Vorher diene das Januarhoch bei 37,12 EUR bereits als eine wichtige Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:39,58 EUR +0,51% (01.03.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:39,02 EUR -0,36% (02.03.2022, 08:33)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005