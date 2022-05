Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

32,64 EUR -10,62% (12.05.2022, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

32,54 EUR -9,31% (12.05.2022, 15:38)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Hohe Stahlpreise würden dem niedersächsischen Konzern seit Monaten in die Karten spielen. Prognoseanhebungen seien bereits im vergangenen Jahr an der Tagesordnung gewesen. Im ersten Quartal habe der Stahlkonzern seinen Gewinn nun vervielfacht, die jüngst angehobene Prognose sei bestätigt worden. Es würden aber Risiken bleiben.Nach einer Schwächephase sei die Stahlkonjunktur bereits vor dem Beginn des Ukraine-Krieges wieder angezogen. Salzgitter bleibe jedoch vorsichtig, wie der Zwischenbericht vom Donnerstag zeige. So müsse man "in erster Linie Preis- und Versorgungsrisiken für Energien" weiter beobachten, habe Finanzchef Burkhard Becker betont.Zwar habe der Konzern die Gewinnprognose für den weiteren Verlauf kürzlich erhöht. Dies stehe aber unter dem Vorbehalt, dass die Kosten im Einkauf von Energie und Grundressourcen nicht noch mehr steigen würden und dass die Versorgung mit Erdgas nicht ausfalle. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg sei kaum konkret abzuschätzen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie: