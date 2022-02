Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (02.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach dem starken Börsenjahr 2021 habe die Salzgitter-Aktie seit Jahresbeginn in den Korrekturmodus geschalten. Der Rücksetzer sei aber eher dem schwachen Marktumfeld geschuldet gewesen, operativ laufe es beim Stahlhersteller weiter rund. Nun habe der Konzern seine Strategie für 2030 präsentiert.Dabei habe sich Salzgitter neue Zwischenziele bei CO2-Senkung, Recycling und Ökostrom gesetzt. So wolle der Konzern bis 2030 den Ausstoß von Kohlendioxid unter die Hälfte des Niveaus aus dem Jahr 2018 drücken, wenn alle von ihm selbst sowie von seinen Energiezulieferern freigesetzten Mengen des Treibhausgases betrachtet würden.Die neue Strategie umfasse auch den Übergang zu möglichst geschlossenen Wertstoffkreisläufen, damit weniger zusätzliche Ressourcen nötig seien. Die Wiederverwertung von Stahlschrott lasse sich demnach um über 50% steigern. Außerdem solle bis zum Ende des Jahrzehnts nur Strom erneuerbarer Energieträger genutzt werden.Salzgitter habe am Mittwoch zudem angekündigt, bis 2025 seine Erlöse auf mehr als 11 Mrd. Euro steigern zu wollen. Dazu beitragen sollten bestehende und auch neue Geschäftsfelder. Zudem sehe der Konzern ein Ergebnisverbesserungspotenzial von über 150 Mio. Euro durch Einsparungen durch Effizienzgewinne jährlich ab 2026. Für das vergangene Jahr habe sich das Management um Konzernchef Gunnar Groebler ein Umsatzwachstum von mehr als 9 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 600 bis 700 Mio. Euro zum Ziel gesetzt.Die Stahlindustrie gehöre bislang noch zu den größten CO2-Emittenten. In den kommenden Jahren solle die Fertigungstechnik schrittweise auf Wasserstoff wechseln. Mit diesem könne das Roheisen aus dem Eisenerz gewonnen werden, ohne dass dabei - wie mit Kokskohle - große Mengen des klimaschädlichen Gases frei würden. Neben elementarem Eisen für die Stahllegierungen bleibe dann hauptsächlich Wasserdampf übrig."Schon in diesem Jahr sollen Aufträge für Großanlagen vergeben werden", habe Groebler zur Umrüstung gesagt. Ein Aufsichtsratsbeschluss für den regulären Start der wasserstoffbasierten Stahlerzeugung sei letzten Angaben zufolge für den Sommer erwartet worden. Langfristig könne Salzgitter nach Einschätzung des Vorstandschefs mit dem Verfahren gut 1% der jährlichen deutschen CO2-Emissionen vermeiden.Der Umbau zu grünem Stahl werde eine Herausforderung. Aktuell würden aber die Geschäfte gut laufen, das erleichtere die Umsetzung der Pläne. In einem freundlicheren Marktumfeld dürfte die Salzgitter-Aktie wieder in Richtung des 52-Wochen-Hochs steigen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link