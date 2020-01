ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (23.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter: Erholung gestoppt - AktienanalyseDie Aktionäre von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) brauchen weiter starke Nerven, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erholung in den Schluss-Monaten 2019 habe sich als Strohfeuer entpuppt. Grund sei eine erneute Hiobsbotschaft aus der Vorwoche: Darin warne der Stahlkonzern vor deutlich höheren Verlusten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Man rechne nun mit einem Fehlbetrag vor Steuern zwischen 250 und 280 Mio. Euro, habe es geheißen. Noch im November habe Salzgitter einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe angekündigt. Als Grund habe das Management eine einmalige Abschreibung in Höhe von rund 200 Mio. Euro genannt, die im Wesentlichen auf die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten, inklusive der Zuspitzungen wie jüngst im Nahen Osten zurückzuführen sei. Zwar habe der Konzern gleichzeitig Besserung in Aussicht gestellt: Man sehe aktuell Stabilisierungstendenzen auf dem europäischen Stahlmarkt und rechne daher für das laufende Jahr "mit einem in etwa ausgeglichenen Vorsteuerergebnis".Doch das habe den Anlegern nicht gereicht. Die im SDAX notierte Salzgitter-Aktie sei auf Monatssicht um fast 23 Prozent eingebrochen und nehme damit wieder direkten Kurs auf das Mehrjahrestief aus dem vergangenen Oktober bei 14,13 Euro (aktuell: 15,32 Euro). Viel tiefer dürfte es Analysten zufolge nach der Talfahrt in den vergangenen zwei Jahren aber nicht mehr gehen. Selbst der pessimistischste Experte sehe mit einem Kursziel von 13 Euro das Abwärtspotenzial weitestgehend ausgereizt. (Ausgabe 03/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:15,475 EUR +0,85% (23.01.2020, 14:07)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:15,38 EUR -0,19% (23.01.2020, 14:22)