Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (28.04.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF).Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 bei einem Umsatz in Höhe von rund EUR 2,1 Mrd. (Q1 2019: EUR 2,3 Mrd.) ein Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR -31,4 Mio. (Q1 2019 noch EUR +125,9 Mio.) erzielt. Der Beitrag des Aurubis-Engagements sei mit EUR -18,7 Mio. (Q1 2019: EUR +50,2 Mio.) aufgrund von Bewertungseffekten aus Preisschwankungen von Edelmetallen negativ ausgefallen.Im Gesamtjahr 2020 werde nun "ein negatives Vorsteuerergebnis in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung" erwartet. Doch sei "die Bandbreite denkbarer Szenarien ... derart groß, dass exakte Quantifizierungen aus aktueller Sicht überaus spekulativ wären". Weitere Details zum Abschluss des ersten Quartals 2020 sollten wie vorgesehen am 13. Mai 2020 veröffentlicht werden.Die vorläufigen Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Auch der weitere Ausblick überrasche angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise nicht, die unverändert schwer abschätzbar seien.Aufgrund der derzeit hohen Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung bestätigt Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, seine Halteempfehlung für die Salzgitter-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 10,00 auf EUR 11,00 erhöht. (Analyse vom 28.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Salzgitter AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Salzgitter-Aktie: