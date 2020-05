ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (22.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Salzgitter habe den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 (0,20 (Vj.: 0,55) Euro je Aktie) zurückgezogen und nun einen Dividendenausfall angekündigt. Es sei der erste seit dem Börsengang (1998). In Anbetracht der allgemeinen Wirtschaftslage, der speziellen Situation der europäischen Stahlbranche, der Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr (u.a. EPS: -4,46 Euro) sowie des unerfreulichen Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr (negatives EBT in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung) könne der Analyst den nun angekündigten Dividendenausfall für 2019 vollkommen nachvollziehen. Hierdurch reduziere sich in 2020 der Mittelabfluss um knapp 11 Mio. Euro. Als Belastungsfaktor sehe er den Dividendenausfall für die Salzgitter-Aktie (gegenwärtig keine Ausnahme) nicht an.Diese werde gegenwärtig ohnehin vor allem von Konsolidierungsfantasien getrieben, nachdem der größte deutsche Stahlhersteller - thyssenkrupp - für seinen Stahlbereich wieder alle Optionen prüfe und selbst eine sogenannte Deutsche Stahl AG wieder ins Spiel gebracht habe. Der Analyst halte aber ein Zusammengehen der Stahlaktivitäten von thyssenkrupp und Salzgitter aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Aspekten nach wie vor für wenig wahrscheinlich. Aber eine Konsolidierung der europäischen Stahlbranche (Abbau von strukturellen Überkapazitäten) wäre für Salzgitter selbst in einer Passivrolle nicht zwingend von Nachteil.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Salzgitter-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel: werde von 11,90 auf 11,80 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 22.05.2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:11,27 EUR +1,17% (22.05.2020, 12:06)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:11,32 EUR +1,03% (22.05.2020, 12:14)