WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (20.04.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Aktienanalyst Eugene King von Goldman Sachs:Eugene King, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie vor Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF), senkt aber sein Kursziel.Nach der starken Entwicklung der Stahlbranche 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, so der Analyst. Alles in allem sollte das erste Quartal für europäische Stahlwerte aber stark verlaufen sein. Das Kursziel habe King aufgrund gestiegener Risiken wegen sinkender Materialeinsatzkosten gesenkt. Sinkende Rohstoffpreise würden oft mit sinkenden Stahlpreisen einhergehen.Eugene King, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Salzgitter-Aktie bestätigt und das Kursziel von 44,00 auf 37,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 20.04.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:30,064 EUR -1,50% (20.04.2017, 09:10)Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:30,57 EUR (19.04.2017)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005