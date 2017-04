WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (19.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie: SKS-Trendwendeformation aktiviert! ChartanalyseAuch diese Woche macht Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) durch weitere Verluste Schlagzeilen und reihte sich im MDAX unter die Top-Verlierer ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Ausbruchsversuch über die Jahreshochs aus 2015 bei 36,41 Euro zu Beginn dieses Jahres befinde sich das Papier von Salzgitter in einer Korrekturphase, weil trotz höherer Hochs bei 38,45 Euro ein nachhaltiger Anstieg der Aktie verwehrt geblieben sei. Bedauerlicherweise hätten sich Bären immer weiter durchgesetzt und würden am Ende eine mustergültige Trendwende in Gestalt einer SKS-Formation etablieren. Die dazugehörige Nackenlinie sei im Bereich von 32,43 Euro auszumachen und sei bereits in der abgelaufenen Woche unterschritten worden - damit sei jetzt auch die SKS-Trendwendeformation aktiviert worden. Dies lasse sich auch sehr gut an den fortlaufenden Verlusten bei Salzgitter bestens ablesen und könne für ein Short-Investment herangezogen werden.Bei einem unerwarteten Kursanstieg der Aktie zurück über die Nackenlinie bei 32,43 Euro rücke ein Test des EMA 50 bei aktuell 34,18 Euro in den Fokus der Anleger. Aber erst darüber sollte sich das Chartbild tatsächlich wieder entspannen können und weitere Gewinne bis an 36,41 Euro ermöglichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.04.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:30,31 EUR +0,55% (19.04.2017, 09:26)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:30,376 EUR +0,73% (19.04.2017, 09:37)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005