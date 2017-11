ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie im Höhenflug - AktienanalyseDeutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) hat das beste Neunmonatsergebnis seit fast zehn Jahren eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor Steuern habe der Konzern in den ersten drei Quartalen 174,5 Mio. Euro nach 21 Mio. Euro im Vorjahr verdient. Der Überschuss sei von 14,6 auf 112,6 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Positiv hätten hier die Segmente Flachstahl und Handel gewirkt.Zudem habe der Konzern weiter von Sparmaßnahmen profitiert. Die kürzlich angehobene Prognose sei daher bestätigt worden. Statt 150 bis 200 Mio. Euro wolle Salzgitter im laufenden Jahr nun 175 bis 225 Mio. Euro vor Steuern verdienen. Zudem solle die Rendite auf das eingesetzte Kapital "spürbar" über dem Vorjahreswert liegen. Grund sei die Entscheidung von Salzgitter, die Barzahlungsoption des noch zur Rückzahlung ausstehenden Teils der Umtauschanleihe in Aktien der Aurubis AG nicht auszuüben.Die gute Auftragslage flankiert von den steigenden Preisen für Flachstahl sowie die positiven Effekte des laufenden Sparprogramms und die sich in diesem Zusammenhang stetig verbessernden Geschäftsaussichten würden sich auch im Chart widerspiegeln: Seit Januar habe sich das Papier um mehr als 30 Prozent verteuert. Inzwischen habe die MDAX-Aktie Höhen erklommen, in die sie zuletzt vor mehr als fünf Jahren vorgedrungen sei. Angesichts dessen hätten sich die meisten Experten zuletzt eher zurückhaltend geäußert. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 41,13 Euro - und damit sechs Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs.Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:43,315 EUR -2,14% (30.11.2017, 17:30)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:43,50 EUR -1,68% (30.11.2017, 16:49)