Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

49,01 EUR +0,84% (01.02.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

48,96 EUR +0,61% (01.02.2018, 14:16)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie. (01.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Vorläufige Eckdaten für 2017: Salzgitter habe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 9,0 Mrd. EUR (2016: 7,9 Mrd. EUR) mit einem EBT von 238,0 Mio. EUR (2016: 53,2 Mio. EUR) gemeldet. Das EBT habe damit oberhalb des Zielkorridors von 175 bis 225 Mio. EUR und im Rahmen der mittleren Markterwartung von ca. 237 Mio. EUR (SZG Analyst Survey) gelegen. Auf das Aurubis-Engagement sei ein EBT-Beitrag von 79,3 Mio. EUR entfallen (2016: 16,8 Mio. EUR). Optimierungen und bilanzielle Anpassungen des Anlagevermögens hätten zu Belastungen von -82,8 Mio. EUR geführt (Sondereffekte 2016: -2,3 Mio. EUR).Für Q4/2017 errechne Münstermann ein EBT von 63,5 Mio. EUR (Q4/2016: 32,0 Mio. EUR). Dabei habe das Aurubis-Engagement einen positiven EBT-Beitrag von 88,0 Mio. EUR geliefert (Q4/2016: 2,3 Mio. EUR). Die Belastungen von 82,8 Mio. EUR aus Effizienzmaßnahmen und Impairment seien komplett im Abschlussquartal gebucht worden. Salzgitter befinde sich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, sodass nach Erachten des Analysten auch zukünftig weitere Sondereffekte auftreten könnten.Salzgitter avisiere für 2018 einen geringfügigen Anstieg beim Umsatz oberhalb von 9 Mrd. EUR mit einem EBT zwischen 200 und 250 Mio. EUR. Der Prognosekorridor liege damit unterhalb der durchschnittlichen Markterwartung von 269 Mio. EUR (SZG Analyst Survey). Gleichzeitig liege das durchschnittliche EBT-Ziel für 2018 rund 5% unterhalb der Vergleichsbasis des Vorjahres. Weitere Eckdaten des Geschäftsjahres 2017 und Details würden wie vorgesehen am 28. Februar 2018 veröffentlicht.Das Kursziel von 49 (zuvor: 41) EUR entspreche einem KBV von 0,9x. Der damit gewichtete ROE (2018E) entspreche mit ca. 6,5% der langfristigen (10J-Median-) Bewertung von Salzgitter und deute auf eine vorerst faire Bewertung hin. Kennzeichen der Stahlindustrie seien Überkapazitäten, volatile Stahl- und Rohstoffpreise und eine begrenzten Planungssicherheit. Es bestehe das Risiko, dass Strafzölle weltweite Umleitungseffekte, steigende EU-Stahlimporte und letztlich wieder Preisdruck auslösen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie: