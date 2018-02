Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Underperform Merrill Lynch Cedar Ekblom 20.02.2018 50 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 08.02.2018 35 Underweight Barclays Vladimir Sergievskiy 05.02.2018 62 Kaufen NordLB Holger Fechner 01.02.2018 49 Halten LBBW Jens Münstermann 01.02.2018 50 Halten Independent Research Sven Diermeier 31.01.2018 50 Neutral Citigroup Krishan Agarwal 31.01.2018 47 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 31.01.2018 38 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 30.01.2018 42 Underweight J.P. Morgan Fraser Jamieson 30.01.2018 50 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 30.01.2018 - Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 30.01.2018 58 Neutral Goldman Sachs Eugene King 30.01.2018 - Hold Jefferies Seth Rosenfeld 15.12.2017 42 Hold Warburg Research Björn Voss 05.12.2017 41 Sector Perform RBC Capital Ioannis Masvoulas 22.11.2017 43 Neutral UBS Carsten Riek 16.11.2017 40 Hold S&P Global Aaron Ho 15.11.2017 38,50 Hold Baader Bank Christian Obst 14.11.2017

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

47,70 EUR +1,99% (26.02.2018)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Quartalszahlen zu? 62,00 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Konzern verzeichnete nach vorläufigen Zahlen in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017 174,5 Mio. Euro Vorsteuergewinn (9M 2016: 21,1 Mio. Euro) und kommt damit über den Schätzungen des Kapitalmarktes (im Durchschnitt 148 Mio. Euro) aus. Er hat ferner seine Ergebnisprognose für 2017 erneut angehoben. Weitere Details werden mit der Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten 2017 am 14. November 2017 veröffentlicht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NordLB, Holger Fechner, in einer Salzgitter-Aktienanalyse vom 01.02.2018 das "kaufen"-Votum mit einem Kursziel von 62,00 EUR bestätigt. Das Unternehmen habe laut vorläufigen Zahlen die mehrmals angehobenen eigenen Ziele übertroffen sowie die Markterwartungen erfüllt. Fechner erwarte eine anhaltend gute Geschäftsdynamik auch in den nächsten Quartalen. Dabei seien weitere positive Überraschungen nicht ausgeschlossen, falle der Ausblick doch traditionell eher konservativ aus.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von Barclays. Vladimir Sergievskiy, Aktienanalyst von Barclays, hat die Aktie am 05.02.2018 weiterhin mit dem Rating "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 29,00 auf 35,00 Euro erhöht. Sergievskiy habe das höhere Kursziel vor allem mit höheren Preisprognosen am Stahlmarkt begründet. Er zweifle jedoch daran, dass Salzgitter ein verbessertes Wirtschaftsumfeld in Europa in harte Gewinne und einen höheren Barmittelfluss umwandeln könne.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:47,57 EUR +2,13% (26.02.2018)