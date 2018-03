Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 47 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 22.03.2018 42 Neutral UBS Carsten Riek 21.03.2018 39 Equal-weight Morgan Stanley Menno Sanderse 20.03.2018 45 Halten Independent Research Sven Diermeier 20.03.2018 47 Halten LBBW Jens Münstermann 20.03.2018 52 Kaufen NordLB Holger Fechner 19.03.2018 50 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.03.2018 - Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.03.2018 58 Neutral Goldman Sachs Eugene King 28.02.2018

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

40,44 EUR -2,34% (28.03.2018, 19:24)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.



Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.



Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (28.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach Zahlen zu? 58,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Im Rahmen der Präsentation der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2017 hat Salzgitter am 28.02.2018 die Eckdaten von Ende Januar bestätigt. Das erstmals vorgelegte EPS betrug 3,52 (Vj.: 1,00) Euro. Der ROCE stieg auf 8,6% (Vj.: 2,7%; Ziel: "spürbar über Vorjahresniveau"). Der Ende Januar erstmals vorgelegte Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (u.a. leichter Umsatzanstieg; EBT: 200 bis 250 Mio. Euro; ROCE auf Vorjahresniveau).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Eugene King, in einer Salzgitter-Aktienanalyse vom 28.02.2018 das "neutral"-Votum mit einem Kursziel von 58,00 EUR bestätigt. Das Unternehmen habe alles in allem positiv abgeschnitten, so der Analyst. Beim bereinigten Vorsteuerergebnis in Q4 habe Salzgitter die Erwartungen übertroffen.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von Morgan Stanley. Menno Sanderse, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat die Aktie am 20.03.2018 weiterhin mit dem Rating "equal-weight" bewertet. Das Kursziel wurde von 38,00 auf 39,00 Euro erhöht. Der Stahlhersteller verfüge über eine solide Bilanz im Vergleich zu Konkurrenten, so Sanderse. Diese sicherten die Aktionäre vor hohen Risiken ab, sollten die Stahlmargen sinken.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:40,23 EUR -3,39% (28.03.2018, 17:35)