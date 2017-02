WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (13.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie: Das 2015er Hoch ist gefallen - ChartanalyseLange Zeit stand bei der Aktie von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) das Hoch von Mai 2015 bei 36,41 Euro einsam auf weiter Flur, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Februar letzten Jahres hätten sich die Notierungen bei 16,81 Euro an ihrem Tiefpunkt befunden, doch ebenso am Wendepunkt. Seitdem zeige sich ein mittlerweile schon ein Jahr laufender Aufwärtstrend, dessen Unterseite sich derzeit um 31 Euro befinde. Doch seit November letzten Jahres gehe es bei den Notierungen schneller aufwärts. Ein steilerer Trendkanal habe sich etablieren können und könne aktuell zwischen 35,60 und 41 Euro beschrieben werden.Mit diesem Schwung sei es der Salzgitter-Aktie gelungen das eingangs genannte Hoch zu überwinden. Bei 36,75 Euro habe die Salzgitter-Aktie am Freitag erneut über der bisherigen Hürde geschlossen, nachdem sie eine Woche zuvor im ersten Versuch bereits bis 38,45 Euro gestiegen sei. Gelingt im zweiten Anlauf der nachhaltige Anstieg, können höhere Kursziele ins Visier genommen werden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:37,915 EUR +3,17% (13.02.2017, 10:29)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:37,886 EUR +3,33% (13.02.2017, 10:41)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005