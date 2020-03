Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,50 Underperform Jefferies Alan Spence 24.01.2020 17,00 Halten NordLB Holger Fechner 22.01.2020 14,00 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 20.01.2020 17,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.01.2020 16,20 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 15.01.2020 21,00 Reduce Baader Bank Christian Obst 14.01.2020 19,00 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 09.01.2020 17,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 07.01.2020

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

9,40 EUR +4,89% (13.03.2020, 17:56)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (13.03.2020/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 16.03.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, in einer Analyse vom 14.01.2020 nach Ankündigung von Abschreibungen das "reduce"-Votum mit einem Kursziel von 21,00 Euro bestätigt. Der Stahlkonzern habe schwierigere Zeiten vor sich, so der Analyst. Er sei weiterhin vorsichtig für den europäischen Stahlmarkt.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von Jefferies und liegt bei 12,50 Euro. Analyst Alan Spence hat den Titel in einer Branchenstudie vom 24.01.2020 weiterhin mit dem Votum "underperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt. Mit Blick nach vorn mache Spence ein positiveres konjunkturelles Umfeld, eine Trendwende der Preise sowie ein Ende des Lagerabbaus aus. Diese Aspekte sollten auch die Ausblicke der europäischen Stahlhersteller beherrschen. Mit den Schätzungen für das vierte Quartal 2019 des niedersächsischen Stahlherstellers liege Spence derweil deutlich unter den Markterwartungen wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:8,936 EUR -0,31% (13.03.2020, 17:35)