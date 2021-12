Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

236,35 EUR -6,04% (01.12.2021, 15:35)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

284,96 USD -3,97% (30.11.2021)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Auch in Q3 2021/22 (August bis Oktober) habe sich die starke Wachstumsdynamik bei dem Software-Hersteller fortgesetzt. Nach dem bisher starken Jahresverlauf habe das Management seine Guidance erneut angehoben, jedoch weniger stark als von Analysten erwartet.Nach dem starken Q3 hätten sich einige Börsianer trotz der Prognoseanhebung über den Ausblick zu Q4 enttäuscht gezeigt. Die Planung von Donie sei hingegen bislang eher konservativ gewesen, so dass der Analyst diese nun leicht anhebe.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, erhöht sein Kursziel für die Salesforce.com-Aktie von USD 275,00 auf USD 290,00 und bestätigt entsprechend seiner Bewertungssystematik das Rating "halten".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Salesforce.com Inc.": Keine vorhanden.