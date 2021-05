Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

196,46 EUR +6,19% (28.05.2021, 20:52)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

239,17 USD +5,91% (28.05.2021, 20:41)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Konzernziele hätten sich die Papiere von Salesforce gleich nach der Börseneröffnung am Freitag mit hohen Kursgewinnen an die Spitze im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gesetzt. Sie hätten zuletzt noch fast sieben Prozent auf 241,25 Dollar gewonnen. Jetzt würden mehrere Analysten die Daumen heben.Analysten hätten sich mit Salesforce zufrieden gezeigt. Kash Rangan von Goldman Sachs habe sein Kursziel von 315 auf 320 Dollar angehoben und die Titel auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Software-Unternehmen lege den Fokus auf Effizienz im operativen Geschäft, wovon die Margen profitierten, habe er geschrieben. Die Ziele des Managements halte er für konservativ.Der SAP-Rivale sei dank starker Nachfrage auf dem richtigen Fuß in das Jahr gestartet, habe es von Matthew Hedberg von der kanadischen Bank RBC geheißen. Auch er habe sein Kursziel erhöht, liege mit 290 Dollar aber klar unter jenem von Goldman. Das Portfolio von Salesforce sei gut positioniert, um die Langfristziele zu erreichen oder sogar zu überflügeln.Salesforce sei auf cloudbasierte Unternehmenssoftware spezialisiert. Firmenchef Marc Benioff habe auch durch mehr als 60 Übernahmen in den vergangenen 21 Jahren aus einem Dot-Com-Startup einen Riesen des Cloud-Computing gemacht. Anfang Dezember habe Salesforce die Übernahme des Bürokommunikationsdienstes Slack für knapp 30 Milliarden Dollar angekündigt.Salesforce habe mit seinen Quartalsergebnissen überzeugt. An den Zahlen gebe es kaum etwas auszusetzen. Das Unternehmen müsse jedoch nach wie vor beweisen, dass der hohe strategische Preis für die Slack-Übernahme berechtigt gewesen sei und Slack die erwarteten starken Wachstumsimpulse bei Salesforce mittelfristig freisetzen könne. Anleger sollen bei der Salesforce.com-Aktie dabeibleiben, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Mit Material von dpa-AFX