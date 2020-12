Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



US79466L3024



A0B87V



FOO



CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Salesforce.com habe am Dienstag seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Diese seien insgesamt solide ausgefallen. Auch der Ausblick von Salesforce.com könne sich durchaus sehen lassen. Die Anleger hätten sich aber an der hohen Kaufsumme für die Übernahme von Slack gestört. Die Salesforce.com-Aktie gebe kräftig nach.Für Verunsicherung bei den Investoren habe insbesondere gesorgt, dass Salesforce.com über 27,7 Mrd. USD für Slack zahlen möchte. Damit zahle der Konzern das 31-fache des Umsatzes, welches Slack 2021 erzielen solle. Bei Zoom Video Communications, dem unmittelbaren Wettbewerber von Slack, betrage das 2021er-KUV 46. Slack wachse aber auch nicht so stark wie Zoom Video Communications.Es werde folglich in Zukunft darauf ankommen, ob es Salesforce.com schaffe, das Wachstum von Slack auf hohem Niveau zu halten bzw. dieses zu beschleunigen. Aus Sicht des "Aktionärs" sei dies durchaus möglich, denn Salesforce.com verfüge über einen viel größeren finanziellen Spielraum zur Beschleunigung des Nutzerwachstums der Slack-Software als Slack selbst. Zudem könne Salesforce.com dabei auf seine bestehende Kundenbasis zurückgreifen und dort im Kontext seines bestehenden Produkt-Angebots den Anbieter von Bürokommunikationssoftware integrieren. Im Gegenzug könne Salesforce.com auch die über 130.000 zahlenden Slack-Nutzer als Kunden für seine CRM-Software gewinnen."Der Aktionär" bewerte sowohl die Zahlen als auch den Slack-Deal von Salesforce.com sehr positiv und empfehle investierten Anlegern den Rücksetzer bei der Salesforce.com-Aktie zum Kauf zu nutzen. Investierte sollten dabeibleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link