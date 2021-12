Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unverändert starke Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn seien es, die die Anleger von Salesforce würden sehen wollen. Die Q3-Zahlen hätten genau das geliefert, seien aber nicht die einzige große Neuigkeit gewesen, die Salesforce am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht habe.Salesforce habe im dritten Quartal seinen Umsatz von 27 Prozent auf 6,86 Milliarden Dollar gesteigert und habe damit die Erwartungen der Analysten von 6,80 Milliarden Dollar knapp übertreffen können. Auch beim Gewinn je Aktie von 0,47 Dollar habe der Softwarekonzern über den Schätzungen gelegen.Für das vierte Quartal erwarte das Management Umsätze zwischen 7,22 und 7,23 Milliarden Dollar und bleibe damit leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück.Die wohl wichtigere Nachricht im Rahmen der Quartalsveröffentlichung sei jedoch gewesen, dass Bret Taylor zum Co-CEO neben Firmengründer Marc Benioff befördert worden sei. Taylor sei 2016 zum US-Konzern gestoßen, nachdem seine Firma Quip von Salesforce übernommen worden sei. Er gelte als ein enger Vertrauter Benioffs und habe den entscheidenden Impuls zur Übernahme von Slack gegeben.Einige Analysten und Anleger hätten bereits damit gerechnet, dass Salesforce ein starkes Quartal liefern werde und tatsächlich stehe Salesforce operativ weiterhin hervorragend da - und das neue CEO-Paar dürfte diese Outperformance weiterführen.Die schwache Prognose könne jedoch die rasanten Kursgewinne der vergangenen Monate nicht rechtfertigen. Nachdem es im schwachen US-Markt mit der Salesforce-Aktie bereits vier Prozent nach unten ging, muss das Papier nachbörslich einen weiteren Kursverlust von 5,8 Prozent verkraften, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)